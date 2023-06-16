С января по настоящее время в Азербайджане завершена газификация 15 сел и 25 жилых массивов. Продолжается газификация еще 23 сел и 19 жилых массивов, заявил представителям прессы начальник отдела по связям с общественностью производственного объединения «Азеригаз» Эльданиз Велиев.

Он отметил, что работы в 11 селах и 14 жилых массивах близятся к завершению. По словам Велиева, несмотря на то, что только что проведены работы на участках, где завершен процесс газификации, процесс подачи газа осуществляется совершенно безопасно.

Начальник отдела также сообщил, что до конца текущего года планируется газификация 59 сел и 102 жилых массивов.