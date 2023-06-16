МИД призвал Францию не мешать

Заявление пресс-секретаря Министерства Европы и иностранных дел Франции искажает реальность и свидетельствует о предвзятом отношении Франции к текущей ситуации в регионе, заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на комментарий пресс-секретаря Министерства Европы и иностранных дел Франции Анн-Клер Леандр от 16 июня.

«Мы хотели бы напомнить французской стороне, что Азербайджан в соответствии с международными нормами и правилами обеспечил регулируемое, свободное и безопасное передвижение сотен армянских жителей в обоих направлениях от пункта пропуска через государственную границу в Лачине.

Несмотря на эти усилия, 15 июня в результате обстрела пограничного пункта со стороны Армении был ранен наш пограничник», - сказал Гаджизаде.

Он добавил, что армянская сторона должна прекратить провокации, препятствующие мирному процессу, полностью вывести вооруженные силы с территорий Азербайджана и выполнить свои обязательства по восстановлению коммуникаций в регионе.