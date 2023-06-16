Сборные Азербайджана по баскетболу удачно стартовали в отборе на Кубок Европы

Сегодня в Лимассоле (Кипр) стартовал отборочный турнир Кубка Европы по баскетболу 3x3, в котором участвуют мужская и женская сборные Азербайджана.

Обе наши команды начали квалификацию матчами со сборной Мальты. Мужская сборная Азербайджана в составе Заура Пашаева, Эндара Поладханлы, Джабраила Акперова и Амиля Гамзаева обыграла мальтийцев со счетом 20:14.

Азербайджан, Мальта, а также Кипр и Люксембург выступают в группе «А». Сегодня в 16:50 по бакинскому времени Азербайджан сыграет с Кипром. А заключительную встречу групповой стадии наша команда проведет завтра против Люксембурга. Игра начнется в 12:15.

В группе «B» играют Ирландия, Андорра, Албания и Косово. Победители групп напрямую выйдут в полуфинал. Команды, занявшие 2-е и 3-е места, сыграют в стыковых матчах за выход в 1/2 финала. Лишь победитель турнира получит право принять участие в финальной стадии Кубка Европы, которая пройдет с 5 по 7 сентября в Иерусалиме.