Фархад Мамедов, автор haqqin.az 15:54

Напряженность между Ереваном и Москвой еще больше усилилась после перестрелки, произошедшей в результате провокации армянской стороны на контрольно-пропускном пункте Лачин на границе Азербайджана с Арменией. Посла России в Ереване вызвали в МИД Армении: Москве был выражен решительный протест. После этого правительство Армении направило в парламент на ратификацию документ, создающий правовую основу для ареста президента России Владимира Путина в Ереване. Как сообщалось ранее, 15 июня армянские военные открыли огонь по азербайджанским пограничникам на КПП Лачин: один из них был ранен. В ответ азербайджанская сторона нанесла удар с беспилотника по опорному пункту армянской армии в данном направлении. В результате было остановлено все движение между КПП Лачин и Ханкенди: в частности, была отправлена обратно техника, принадлежащая российскому миротворческому контингенту.

Армянская сторона возлагает вину за этот конфликт на российский миротворческий контингент. В Ереване утверждают, что азербайджанские пограничники пытались поднять свой флаг на части моста через реку Хакари, которая находится на территории Армении, а российские миротворцы создали для этого условия, создав живой щит. Азербайджанская сторона опровергла это утверждение, заявив, что флаг был поднят на суверенной территории Азербайджана. МИД Армении выразил резкое возражение послу России в Ереване в связи с данным инцидентом. В пресс-службе внешнеполитического ведомства сообщили, что дипломат был вызван в министерство в связи с инцидентом с участием российских миротворцев на мосту Хакари. От Москвы потребовали принять все необходимые меры для выяснения случившегося и урегулирования ситуации. Отношение российской стороны к данному протесту неизвестно. Вслед за этим накануне, 16 июня, аппарат правительства Армении заявил, что Римский статут Гаагского международного уголовного суда направляется в парламент на ратификацию. Этот документ создает правовую основу для ареста Путина в Ереване. Напомним, что в Гаагском трибунале было возбуждено уголовное дело против Владимира Путина за совершенные в Украине военные преступления и выдан ордер на его арест. В марте этого года Конституционный суд Армении вынес заключение о том, что документ соответствует конституции страны, что вызвало гнев официальной Москвы. Российская сторона в жесткой форме потребовала разъяснений от Еревана, и правительство Армении отложило ратификацию документа в парламенте на неопределенный срок.

Но почему правительство Армении решило направить этот документ в парламент именно сейчас? Выбор времени не выглядит случайным: власти в Ереване таким образом хотят выразить решительный демарш. Следует отметить, что армянская сторона также отказывается выполнять пункт, содержащийся в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года — о передаче под контроль ФСБ России железной дороги, соединяющей Азербайджан и Нахчыван. Накануне инцидента на мосту Хакари руководство Армении сделало заявление по этому поводу и заявило, что армянская сторона будет контролировать железную дорогу. Москве это, разумеется, не понравилось. Армянский политолог Бениамин Матевосян в своем заявлении армянскому сайту rusarminfo.ru, действующему в России, утверждает, что направление Римского статута в парламент на ратификацию является ответом на раскрытие Москвой «тайного плана» властей Армении с США по Карабаху. «В ответ на рассекреченные в российских СМИ сведения о давлении официального Вашингтона на власти Карабаха по принуждению их к переговорам с Азербайджаном правительство Армении решило направить в парламент на ратификацию Римский статут», — считает эксперт.