Сотрудники полиции задержали в Баку 11 водителей, работающих в службах такси Uber и Bolt, за неэтичное поведение в отношении пассажиров и наркокурьерство.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Азербайджана.

Таксисты были задержаны в результате мер, принятых на основании поступившей информации о том, что некоторые водители компаний Uber и Bolt демонстрируют неэтичное поведение при общении с пассажирами женского пола, делая им непристойные предложения, а также занимаются наркокурьерством.

Часть водителей такси, задержанных в ходе спецопераций, привлечена к уголовной ответственности, часть – к административной.

В МВД призвали граждан, столкнувшихся с подобными и другими негативными ситуациями при пользовании услугами такси, незамедлительно обращаться в службу «102» ведомства, либо на официальные страницы МВД в социальных сетях.