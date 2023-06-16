Армяне не успокаиваются

17 июня с 14:30 до 14:55 подразделения Вооруженных сил Армении из стрелкового оружия различного калибра обстреляли позиции азербайджанской армии, расположенные в Кельбаджарском и Лачинском районах, сообщили в Минобороны.

Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными на указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, в гражданской одежде попытались установить долговременные фортификационные сооружения перед азербайджанскими позициями, расположенными в направлении Агдамского района. В результате неотложных мер азербайджанских военнослужащих работы были немедленно приостановлены.