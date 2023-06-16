В Хорватии состоялось масштабное мероприятие в связи с подписанием хартии о сотрудничестве между хорватским городом Иванич-Град и азербайджанским Нафталаном.

Накануне дня Иванич-Града азербайджанская делегация вместе с участниками мероприятия возложила венок к памятнику погибшим в хорватской Отечественной войне.

Затем в Большом зале городского совета Иванич-Града состоялось официальное мероприятие с участием 200 человек, включая главу ИВ Нафталана Вугара Новрузова, завсектором ИВ Ульфата Алиева и первого секретаря посла Азербайджана в Хорватии Заура Аббасова.

Между обоими городами была подписана хартия о дружбе и сотрудничестве. С азербайджанской стороны документ подписал глава исполнительной власти Нафталана Вугар Новрузов, с хорватской - мэр Иванич-Града Явор Боян Леш.

Подписание хартии будет способствовать развитию гуманитарных, культурных и туристических связей между городами и установлению отношений между жителями обоих дружественных городов.

После церемонии подписания главы обоих городов выступили с речью, представители Азербайджана и Хорватии обменялись подарками.

Затем состоялись встречи с участием официальных лиц Хорватии и представителей азербайджанской делегации. Азербайджанская сторона пригласила мэра Иванич-Града и хорватскую делегацию в Нафталан.