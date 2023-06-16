Игорь Никифоров, специально для haqqin.az, Москва 16:54

В минувшую среду правительство ФРГ утвердило первую Национальную стратегию безопасности Германии, в которой Россию назвали главной угрозой «миру и безопасности». Воистину, Кремлю удалось практически невозможное. Украинская авантюра Москвы привела к тому, что НАТО расширилось и получило серьезный стимул для дальнейшего своего развития, а «русская угроза» вновь стала трендом в Европе.

Закрепленной в доктринальной стратегии Германии (ссылка для читающих по-немецки), в которой Россию назвали главной угрозой «миру и безопасности». И в предуведомлении к которой прямо говорится: «Главная задача нашей политики безопасности - гарантировать, чтобы мы могли продолжать жить в нашей стране в мире и свободе. Для этого мы непоколебимо привержены НАТО и ЕС и укрепляем бундесвер для выполнения его основной миссии - обороны страны и альянса». А почему? Цитата: «Начав вторжение в Украину, РФ показала, что стремится разрушить государственный суверенитет, территориальную целостность, культурную идентичность соседней страны. Россия ставит под угрозу стабильность в регионе в том числе из-за наращивания вооружения». А также: «Москва пытается дестабилизировать демократические общества в Европе, ослабить ЕС и НАТО». Забыв о старой русской поговорке «не буди лихо, пока оно тихо», в Кремле регулярно и с энтузиазмом говорили о «русофобии» - и вот теперь получите, кушайте полной ложкой, не обляпайтесь. О том, что стратегия будет принята, заговорили еще в декабре 2021 года, когда Олаф Шольц, которого в Кремле иронично величали «незаметным канцлером» и «бундесутенком», вступил в должность. Но, нужно откровенно сказать, что первые варианты этой стратегии, представленные разработчиками через полтора-два месяца, носили совершенно «вегетарианский характер».

Без резких формулировок, без конкретики, с расплывчатым перечнем угроз вроде «международного терроризма» и «изменений климата». При чтении этих вариантов буквально физически чувствовалось, что каждый абзац в них был написан с оглядкой на «зеленых», пацифистов и прочих оппозиционных пришедших к власти политических сил - «а как бы чего не вышло». И тут надо откровенно признать, что если Путин, принимая решение о вторжении в Украину, откровенно недооценивал возможности и способности Запада к противостоянию/отпору российским действиям, то и Запад поступал также, недооценивая готовность Путина к заведомо провальным авантюрам. Тем более – в Германии, где долго жила романтическая легенда о германофилии российского президента и его устремленности к партнерству и тесным экономическим связям с Берлином.

Но повторю свое излюбленное: грянуло 24 февраля 2022 года. После чего события начали нарастать как снежный ком, включая сюда и «чудеса» путинского Газпрома. В Европе и предположить не могли, что Кремль пойдет на энергетический шантаж, который больнее всего бил именно по Берлину – спасибо Герхарду Шредеру и Ангеле Меркель. Правда, если первый был прожженным дельцом, работавшим исключительно на собственный карман, то Меркель была, по всей видимости, последним романтиком оси «Москва-Берлин». Впрочем, сути это не меняет. Германия заплатила самую высокую цену в Евросоюзе за зависимость от российского газа. Не так давно глава берлинского МИДа Анналена Бербок заявила, что Германии каждый поставленный из России кубический метр газа, закупленный и поставленный в ущерб национальной безопасности, а по объемам импорта – и здравому смыслу, обошелся по тройной цене. Наконец-то немцы сообразили, что в цену стратегического товара входит и стоимость стратегической безопасности. И две цены сверху — это как раз и есть та самая плата, которую сегодня немцы выплачивают за два десятилетия правления коррумпированных насквозь бывших канцлеров. Дешевый российский газ оказался еще одним насаждаемым Кремлем мифом, за который Берлину пришлось расплатиться срочной и дорогостоящей перестройкой своего энергетического баланса, а теперь - платить за участие в коалиции «Раммштайн». К счастью, немецкий истеблишмент сумел как вовремя понять, так и сформулировать для себя адекватный ответ на вопрос «Who is мистер Путин». Именно «бундесутенок» Шольц стал тем человеком, кто помог в этом немцам, – и именно он стал тем политиком, который вернул Германии и реалполитик в отношении России, и стратегическую культуру формулирования верных ответов на угрозы ее национальной безопасности. Он же и настоял на том, чтобы первая в истории ФРГ Стратегия национальной безопасности стала не набором благих пожеланий, «за все хорошее против всего плохого», а предельно конкретным документом, прописывающим пути решения вставших перед Берлином угроз.