Иранский министр: Шахин Мустафаев пообещал, что «Север-Юг» будет построен

Охлаждение в отношениях между Ираном и Азербайджаном не повлияет на строительство и завершение проекта международного транспортного коридора «Север-Юг», заявил российским СМИ министр дорог и градостроительства Ирана Мехрдад Базрпаш на полях 26-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Надеемся, что негативного влияния не будет. Вчера у меня была встреча с господином Мустафаевым, заместителем премьер-министра Азербайджана, который является также главой совместной комиссии между Ираном и Азербайджаном.

Мы обсудили подробно, в деталях, многие стороны реализации проекта МТК. Обе стороны согласились, что политические недоразумения, возникшие между двумя сторонами, не окажут влияния на его реализацию, и он пообещал серьезно следить за работой по МТК в Азербайджане», - сказал министр.