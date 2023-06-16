Азербайджан принимает Эстонию. УЕФА отправил в Баку «убийцу» «Карабаха»

Сегодня в 20:00 на стадионе «Далга Арена» начнется отборочный матч чемпионата Европы-2024 между сборными Азербайджана и Эстонии.

Судить встречу будет бригада арбитров из Чехии во главе с Онджеем Беркой. В комнате VAR будут работать француз Бенуа Мийо и его ассистент чех Мирослав Зелинка.

Да, тот самый Зелинка, который своей грубейшей ошибкой «убил» «Карабах» в матче Лиги Европы сезона 2014/15 против миланского «Интера». Напомним, в добавленное время той игры, состоявшейся в Баку, «Карабах» забил абсолютно правильный гол и благодаря этому мячу должен был впервые в истории пробиться в 1/16 финала евротурнира. Однако Зелинка почему-то гол отменил, решив, что там был офсайд. При том, что момент даже спорным назвать нельзя – настолько все было очевидно.

В декабре 2014 года Зелинка получил массу гневных посланий от азербайджанских болельщиков. И вот спустя восемь лет чешский «палач» агдамского клуба вновь приехал в Баку. Посмотрим, какие решения будет принимать сегодня VAR.