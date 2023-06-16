Азербайджан принимает Эстонию. УЕФА отправил в Баку «убийцу» «Карабаха»
Сегодня в 20:00 на стадионе «Далга Арена» начнется отборочный матч чемпионата Европы-2024 между сборными Азербайджана и Эстонии.
Судить встречу будет бригада арбитров из Чехии во главе с Онджеем Беркой. В комнате VAR будут работать француз Бенуа Мийо и его ассистент чех Мирослав Зелинка.
Да, тот самый Зелинка, который своей грубейшей ошибкой «убил» «Карабах» в матче Лиги Европы сезона 2014/15 против миланского «Интера». Напомним, в добавленное время той игры, состоявшейся в Баку, «Карабах» забил абсолютно правильный гол и благодаря этому мячу должен был впервые в истории пробиться в 1/16 финала евротурнира. Однако Зелинка почему-то гол отменил, решив, что там был офсайд. При том, что момент даже спорным назвать нельзя – настолько все было очевидно.
В декабре 2014 года Зелинка получил массу гневных посланий от азербайджанских болельщиков. И вот спустя восемь лет чешский «палач» агдамского клуба вновь приехал в Баку. Посмотрим, какие решения будет принимать сегодня VAR.
Сборная Азербайджана крайне неудачно стартовала в нынешнем отборе. В марте подопечные Джанни Де Бьязи крупно проиграли в гостях сначала Австрии (1:4), а затем Швеции (0:5).
Сегодня у наших футболистов, возможно, единственный реальный шанс в этой квалификации одержать победу. Сможет ли команда им воспользоваться?
Эстония провела пока только один матч. В выездной игре с Австрией прибалтийская сборная проиграла 1:2, пропустив решающий гол в концовке.
Сегодня в группе «F» также встретятся Бельгия и Австрия. Игра начнется в 22:45 по бакинскому времени.
Турнирное положение:
1.Австрия – 6 очков, разница мячей 6-2 (2 матча)
2.Бельгия – 3, 3-0 (1)
3.Швеция – 3, 5-3 (2)
4.Эстония – 0, 1-2 (1)
5.Азербайджан – 0, 1-9 (2).