17 июня в Торговом центре Gənclik Mall Министерством здравоохранения и Бакинским медицинским колледжем номер 2 министерства было организовано информационно-просветительское мероприятие, посвященное профессиональному празднику медицинских работников.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, целью просветительского мероприятия является привлечение внимания широкой общественности к теме оказания первой доврачебной помощи при чрезвычайных ситуациях. В рамках акции у желающих измеряли артериальное давление и частоту пульса, а также их рост и вес.

Мероприятие вызвало большой интерес у граждан.

Затем с участием студентов Бакинского медицинского колледжа номер 2 и волонтеров состоялся флешмоб «Первая доврачебная помощь – шаг к спасению жизни!».

В ходе флешмоба студенты медицинского колледжа наглядно продемонстрировали оказание медицинской помощи пострадавшим при экстренных ситуациях, а также правила соблюдения личной гигиены.

На информационно-просветительском мероприятии были проведены различные викторины на тему здоровья, победители которых были награждены призами.