17 июня состоялся III Форум молодых учителей, организованный Ассоциацией молодых учителей Азербайджана (AGMA).

В форуме приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, около 400 молодых педагогов, представляющих различные регионы Азербайджана, и другие гости.

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна. Затем минутой молчания почтили память шехидов.

Председатель Ассоциации молодых учителей Азербайджана Руфат Асадзаде, выступивший со вступительной речью, рассказал о целях и задачах Ассоциации, после чего был показан видеоролик, посвященный деятельности АGMA.

Выступивший на мероприятии министр науки и образования Эмин Амруллаев подчеркнул, что в последние годы возрос интерес к профессии учителя и рассказал о том, как проводится работа по повышению квалификации учителей. Министр также отметил меры по стимулированию и раскрытию потенциала талантливых молодых педагогов.

Амруллаев также обратил особое внимание на сертификацию педагогов, заявив, что этот процесс является не только мерой по оцениванию профессиональных навыков и знаний учителей, но и реформой по повышению их заработной платы. Кроме того, он сообщил, что учителя, набравшие наивысшие баллы, будут привлечены к методической деятельности, а их результаты будут считаться главным показателем при выборе руководителя школы в будущем.

В свою очередь, министр Гаибов рассказал о волонтерской деятельности азербайджанской молодежи, реализованных проектах по интеграции молодого поколения в в современный мир и совместном сотрудничестве с молодежью в сфере занятости.

Форум продолжился выступлением преподавателей и студентов Азербайджанской национальной консерватории.

Мероприятие завершилось тренингами для молодых учителей.