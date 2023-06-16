В Туркменистане откроют город Аркадаг

В Туркменистане 29 июня пройдет церемония открытия нового города Аркадаг, что в переводе с туркменского означает «Покровитель». Ранее соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Общая площадь двух этапов города составит 1 002 гектара, а его население будет составлять около 73 тысяч человек (43 тысячи человек в первой очереди).

Впервые в истории страны городу был присвоен статус города государственного значения (которого не имеет даже столица республики Ашхабад). Закон о таком статусе города Аркадаг вступил в силу 24 марта.