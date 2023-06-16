Третий обстрел за день

17 июня примерно в 16:00 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечарского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Бязирхана Кельбаджарского района.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении, сообщили в Минобороны.