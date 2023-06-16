Джейхун Наджафов, собкор 18:26

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала правительства мира прекратить выращивание табака и переключиться на культивацию сельскохозяйственных культур, способных прокормить миллионы людей. «Табак является причиной восьми миллионов смертей в год, - отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. – Тем не менее, правительства во всем мире тратят миллионы на поддержку табачных ферм».

По словам Гебрейесуса, выбор производства продовольственных культур вместо табака означает проявление приоритетного внимания к здоровью, сохранению глобальной экосистемы и укреплению продовольственной безопасности. ВОЗ предупреждает, что более трехсот миллионов человек в мире сталкиваются с острой нехваткой продовольствия. Между тем, свыше трех миллионов гектаров земли в более чем 120 странах мира отданы под выращивание смертельно опасного табака. Причем это происходит даже в тех странах, где люди испытывают острый недостаток продовольствия и голодают. В докладе ВОЗ «Выращивать продовольственные культуры, а не табак» особое внимание уделяется вредным последствиям табаководства и преимуществам перехода на более устойчивые для фермеров, экономики и окружающей среды продовольственные сельскохозяйственные культуры.

«Табак представляет собой серьезную угрозу не только для продовольственной безопасности, но и для здоровья в целом, включая здоровье выращивающих его фермеров, - заявил Рюдигер Креч, директор департамента ВОЗ по вопросам укрепления здоровья. - Фермеры подвергаются воздействию химических пестицидов, табачного дыма и концентрации никотина, содержащегося в 50 сигаретах. Это приводит к таким недугам, как хронические болезни легких и отравление никотином». Отметим, что 182 страны, подписавшие Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака, обязались «...содействовать экономически жизнеспособным альтернативам для лиц, занимающихся производством и выращиванием табака». Одним из важнейших способов, с помощью которых страны могут выполнить это обязательство, является прекращение субсидирования выращивания табака и поддержка культивации более здоровых сельскохозяйственных культур. Как сообщили haqqin.az в Министерстве сельского хозяйства Азербайджана, объем производства табака в нашей стране является незначительным. В январе-апреле текущего года в стране было засеяно 1.242 гектара табака. Статистика за май еще не опубликована, но в любом случае показатели будут скромными. Как сообщили в Министерстве, в прошлом году в стране было собрано и доставлено в пункты переработки 5.100 тонн листьев табака. Из чего следует, что в Азербайджане вместо табака можно без проблем выращивать более насущные сельскохозяйственные культуры. Обращение ВОЗ заменить табак на другие сельхозпродукты особенно актуально выглядит после подрыва Каховской ГЭС, в результате чего всей экосистеме юга Украины, считающегося житницей глобального масштаба, был нанесен непоправимый ущерб. Украинские экологи едины во мнении, что в этом году с залитых водой полей собирать будет нечего.

В результате катастрофы может измениться сельскохозяйственная специализация всего региона. Этот акт экоцида еще аукнется человечеству нехваткой продовольствия во всем мире. ООН уже заявила, что подрыв Каховской ГЭС окажет огромное влияние на состояние глобальной продовольственной безопасности и приведет к росту цен на пищевые продукты. «Вся территория, которая спускается к Черному морю и Крыму, является житницей не только для Украины, но и для всего мира, - считает глава ООН по продовольственной помощи Мартин Гриффитс. - В мире и без того немало проблем с продовольственной безопасностью, но сейчас следует ожидать еще большего роста цен на продукты питания. Также не вызывает сомнений, что мы увидим в Украине огромные проблемы с посевной кампанией и сбором следующего урожая». В беседе с haqqin.az Вугар Байрамов, депутат Милли Меджлиса и эксперт-экономист, комментируя призыв ВОЗ, сказал, что оптимальный вариант — это поэтапная замена культивации табака на другие сельскохозяйственные продукты.

«Отказ от выращивания табака не должен сказаться на количестве людей, занятых в этой сфере, - считает Байрамов. – Табак в Азербайджане выращивают, главным образом, в северо-западных регионах страны. С точки зрения продовольственной безопасности, стратегическое значение, прежде всего, имеет производство зерна. Тем не менее, аграрный характер этих регионов более подходит к развитию садоводства, выращиванию таких плодовых и ягодных культур, как айва, слива, черешня, алыча, гранат, инжир, персики… Если отведенные под табак площади передать под эти культуры, то можно добиться как роста производства фруктов, так и повышения их экспорта. К примеру, выращенная в Азербайджане черешня пользуются очень высоким спросом на российском рынке». По словам эксперта, замену табака в сельском хозяйстве следует осуществить с расчетом на рост экспорта, чтобы избежать в стране перепроизводства фруктов. «Но однозначно такая замена станет весомым вкладом в усиление продовольственной безопасности страны», - считает депутат Милли Меджлиса. Комментируя по просьбе haqqin.az фактор влияния табаководства на здоровье людей, Мушвиг Мамедли, депутат Милли Меджлиса, член парламентского Комитета по здравоохранению, отметил, что хорошо знаком с рядом фундаментальных исследований в области влияния выращивания табака на экосистему и здоровье людей.