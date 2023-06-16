Блинкен едет в Китай

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отправится в дипломатическую поездку в Китай, чтобы попытаться охладить эскалацию напряженности между двумя державами, сообщает The Associated Press.

Блинкен станет самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Китай с момента вступления в должность президента США Джо Байдена, и первым госсекретарем, совершившим такую поездку за последние пять лет.

Блинкен прибывает в Пекин в воскресенье для двухдневных переговоров. По словам американских чиновников, в воскресенье он рассчитывает встретиться с главой МИД Цинь Ганом, в понедельник - с главой Канцелярии комиссии ЦК КПК Ваном И и, возможно, с председателем КНР Си Цзиньпином.