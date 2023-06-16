Минобороны опровергает армянскую ложь
Распространенная Министерством обороны Армении информация о том, что 17 июня в 18:40 подразделения азербайджанской армии якобы подвергли обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции армянских ВС в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечярского района, не соответствует действительности, сообщили в Минобороны Азербайджана.
"Мы категорически опровергаем информацию, распространенную армянской стороной", - добавили в Минобороны.
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