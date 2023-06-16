В Турции заявили о признании территориальной целостности Украины

Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер заявил о готовности Анкары внести свой вклад в урегулирование конфликта в Украине, указав на необходимость сохранения ее территориальной целостности. Как сообщает турецкий телеканал NTV, об этом глава оборонного ведомства заявил по итогам министерской встречи НАТО в Брюсселе.

«На встрече в Брюсселе мы вновь подчеркнули, что поддерживаем территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины, включая Крым. Мы указали на необходимость скорейшего прекращения огня между сторонами конфликта, чтобы не допустить дальнейших разрушений и роста гуманитарной трагедии, заявив о важности средств дипломатии», - подчеркнул Гюлер.

Он добавил, что турецкая сторона готова, как прежде, сделать все от нее зависящее как в этом вопросе, так и в оказании гуманитарной помощи.