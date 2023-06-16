Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия «никогда не отказывалась от переговоров с Украиной», и показал представителям стран Африки парафированный стамбульский договор с Украиной, пишут российские СМИ.

По словам Путина, договор с Киевом «включал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности». «Киев парафировал стамбульский договор с Москвой, но после отвода российских войск Украина выбросила его на свалку истории», - сказал Путин.

Он отметил, что «от переговоров отказалась Украина, а не Россия».

Путин также заявил, что «все проблемы в Украине начались после кровавого госпереворота в 2014 году, поддержанного западными спонсорами». По его словам, «Запад фактически вышел из мирного процесса по Украине, после этого РФ была вынуждена признать «ДНР» и «ЛНР».

Он добавил, что «Россия поддержала людей в Донбассе после госпереворота в Украине и долго стремилась урегулировать ситуацию мирно и имела полное право признать «ДНР» и «ЛНР» в соответствии с уставом ООН».