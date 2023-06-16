Ереван направил предложение Баку
Вице-премьер Армении Мгер Григорян предложил своему азербайджанскому коллеге Шахину Мустафаеву провести встречу комиссий по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы, сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера РА.
Целью предложения является, в частности, «обсуждение текущих проблемных вопросов, которые вызывают напряженность на армяно-азербайджанской границе».
В ходе 12-го заседания трехсторонней рабочей группы в Москве в начале июня текущего года вице-премьеры Армении, России и Азербайджана Мгер Григорян, Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев достигли понимания относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз.