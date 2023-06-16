Путин: Россия легально вывозила украинских детей

Российские власти «абсолютно легально вывозили детей из зоны военных действий в Украине и никогда не были против их воссоединения с семьями», заявил президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами африканских государств.

«По поводу детей. Дети - святое дело. Мы вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье, - вот, что происходило. Никто не собирался никого, никаких детей разлучать с семьями. Вывозили целыми детскими домами абсолютно легально, потому что руководители детдомов были законными их представителями», - заявил Путин.

По его словам, «власти России никогда не были против того, чтобы дети воссоединялись со своими семьями, если, конечно, их родственники объявляются. Никаких препятствий к этому никогда не было, нет и, разумеется, никогда не будет», - заверил он.