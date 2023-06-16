Бывший командующий сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) назвал «грустной» встречу президента России Владимира Путина «или лица его заменяющего, почти идентичного натуральному» с военными корреспондентами и блогерами.

Ещё раз убедился, что наш Верховный не командующий не собирается побеждать в этой войне от слова совсем. Более того, он не видит необходимости в победе.

И совершенно не понимает, что никакого компромисса нет и никогда не будет. А это значит, что тот, кто не хочет побеждать в войне, обязательно потерпит поражение», - сказал Гиркин.