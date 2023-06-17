Эрдоган обсудил членство Турции в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в субботу в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен отношения республики с Евросоюзом, вступления в который в качестве полноправного члена она добивается почти 20 лет.

Эрдоган призвал Евросоюз к «правовым подходам» применительно к Турции, отметив, что успех с региональными вызовами во многом зависит от укрепления связей между Анкарой и Брюсселем, сообщила администрация турецкого лидера по итогам состоявшихся переговоров.

«Президент Эрдоган отметил, что путь успеха в противодействии региональным вызовам проходит через укрепление взаимодействия ЕС с Турцией. Он подчеркнул, что правовые подходы, которые будут продемонстрированы (ЕС) в отношении Турции и поддержка ее полноправного членства позволят открыть новые горизонты», - говорится в сообщении.

Власти Турции ранее заявляли, что полноправное членство страны в Евросоюзе является стратегической целью Анкары. Переговоры о вступлении Турции в Евросоюз ведутся с 2005 года и неоднократно приостанавливались.

Одним из камней преткновения в переговорном процессе является кипрский вопрос. К настоящему времени открыты 16 из 35 глав так называемого переговорного досье.