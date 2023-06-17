Медведев продолжает сыпать оскорблениями

«Я уже комментировал это много раз. Это совершенно безответственно», - сказал Байден.

На заявление Байдена отреагировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, назвав американского лидера «трухлявым пнем»: «Старый трухлявый пень, страдающий деменцией, погрязший в семейной коррупции и претендующий на переизбрание президентом США, заявил ничтоже сумняшеся: размещение русскими ядерного оружия в Беларуси совершенно безответственно.

И это при том, что американское ядерное оружие размещено на просторах Европы в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции. И это не тактическое ядерное оружие, а авиационный боезапас.

Беда, конечно. У этого человека в руках это самое ядерное оружие», - написал Медведев в своем телеграме.