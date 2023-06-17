Де Бьязи: «Я уеду из Азербайджана, только если меня выгонят. Сам я не уйду»

«В первом тайме сыграли очень плохо, - говорит итальянский специалист. - Не могли контролировать мяч, не было точных передач. В перерыве сделали три замены и во втором тайме показали хорошую игру. Если бы в самом конце мяч попал не в штангу, а в ворота, то могли бы и выиграть. Но не повезло.

Согласен, что в первом тайме они играли намного лучше. Но во втором тайме уже мы сыграли значительно лучше. До эпизода с попаданием мяча в штангу у нас были и другие моменты.

Мы давно играем по схеме в четыре защитника. Я думал о смене схемы. Но если бы я поменял ее перед игрой и у нас ничего не получилось бы, то вы бы меня убили. Я внес изменения во втором тайме.

У нас сезон заканчивается. У соперника сезон в разгаре, и у них физически очень сильная команда».

Далее Де Бьязи вступил в полемику с журналистами, задававшим ему острые вопросы. И тут можно выделить две фразы итальянца:

«С такими футболистами за короткий период добиться успеха сложно.

Я уеду из Азербайджана, только если меня выгонят. Сам я не уйду».