Де Бьязи: «Я уеду из Азербайджана, только если меня выгонят. Сам я не уйду»
Главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи прокомментировал игру с Эстонией (1:1) в отборочном цикле чемпионата Европы.
«В первом тайме сыграли очень плохо, - говорит итальянский специалист. - Не могли контролировать мяч, не было точных передач. В перерыве сделали три замены и во втором тайме показали хорошую игру. Если бы в самом конце мяч попал не в штангу, а в ворота, то могли бы и выиграть. Но не повезло.
Согласен, что в первом тайме они играли намного лучше. Но во втором тайме уже мы сыграли значительно лучше. До эпизода с попаданием мяча в штангу у нас были и другие моменты.
Мы давно играем по схеме в четыре защитника. Я думал о смене схемы. Но если бы я поменял ее перед игрой и у нас ничего не получилось бы, то вы бы меня убили. Я внес изменения во втором тайме.
У нас сезон заканчивается. У соперника сезон в разгаре, и у них физически очень сильная команда».
Далее Де Бьязи вступил в полемику с журналистами, задававшим ему острые вопросы. И тут можно выделить две фразы итальянца:
«С такими футболистами за короткий период добиться успеха сложно.
Я уеду из Азербайджана, только если меня выгонят. Сам я не уйду».
Главный тренер сборной Эстонии Томас Хэберли после матча сказал следующее:
«В первом тайме мы могли добиться большего, - говорит шведский специалист. - А во вторые 45 минут шла уже встречная игра. Сборная Азербайджана поменяла схему во втором тайме. Ей нужно было отыгрываться. У соперника хорошая команда. Нам надо было сохранять баланс между обороной и нападением, чтобы не навредить себе. Поэтому я использовал не все замены.
Думаю, что и в ответной игре в Эстонии будет равная борьба. Разве что погода будет другая.
Наша цель в этой группе – идти от игры к игре. Хотели выиграть в Баку. За два матча мы набрали 1 очко. Бороться за высокие места будет сложно».