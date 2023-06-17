Байден: Киев сможет выполнить условия для вступления в НАТО

Украина не сможет вступить в Североатлантический альянс без соответствия стандартам НАТО, однако в конечном счете Киев сможет выполнить необходимые для этого условия, заявил президент США Джо Байден, беседуя с журналистами из пресс-пула Белого дома.

«Есть целый ряд вопросов: в безопасности ли их система? Не коррумпирована ли она? Отвечает ли она всем тем стандартам, которым соответствуют страны-члены НАТО», - сказал американский лидер.

«Думаю, они сделают это. Думаю, они могут. Но это не происходит автоматически», - подытожил Байден.

Ранее Байден заявил, что Вашингтон не станет облегчать путь Украины в НАТО, так как считает, что она должна соответствовать всем требованиям, применяемым к членам альянса.