В Киеве отвергли мирный план Африки

В плане африканских стран по урегулированию войны в Украине не оказалось пункта о выводе российских войск. Ключевые формулировки, озвученные главой делегации — президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, содержат призывы к немедленным мирным переговорам и «деэскалации с обеих сторон».

Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с таким подходом, отметив, что это не остановит войну. «Допустить любые переговоры с Россией сейчас, когда оккупант на нашей земле, - это значит заморозить войну, заморозить боль и страдания. Нужен реальный мир, а значит, реальный вывод российских войск со всей нашей независимой земли», — заявил он по итогам переговоров с делегацией лидеров стран Африканского Союза.

Зеленский пригласил участников миссии принять участие в Глобальном саммите мира и присоединиться к украинской формуле мира.

Ранее в Офисе президента Украины также раскритиковали «мирные инициативы», основанные на призывах к диалогу без конкретных действий. «Любой переговорный процесс с нынешним московским режимом невозможен. Для этого вообще не существует ни «русско-хлипких», ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских «фундаментов». Агрессор должен убраться с чужой территории, окончательно потеряв собственную армию и репутацию страны, которую нужно было бояться», - заявил советник главы Офиса Михаил Подоляк.

Его начальник Андрей Ермак призвал объединиться вокруг «формулы мира» Зеленского. «Альтернативы ей не существует. И обсудить дальнейшие шаги мы должны на Глобальном саммите мира», - подчеркнул он.

План африканских стран содержит 10 пунктов. Среди них скорейшие мирные переговоры, деэскалация конфликта «с обеих сторон», суверенность государств и народов в соответствии с Уставом ООН, гарантии безопасности для всех стран. Три пункта касаются гуманитарной поддержки пострадавших, обмена пленными, возвращения детей и послевоенного восстановления. Также африканские лидеры призывали обе страны обеспечить движение зерновых и удобрений.

Евросоюз не поддержит мирный план африканских лидеров, если он будет предполагать заморозку конфликта России с Украиной, заявил накануне официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. «Мы хотим мира, который восстановит права украинцев, их суверенитет и территории. Если кто-то может убедить Россию покинуть Украину, то мы, несомненно, поддержим это. Если речь идет о прекращении огня, фиксировании существующих позиций, то это не мир», - подчеркнул он.