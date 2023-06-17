Подоляк: Лукашенко преувеличивает свои «ядерные возможности»

Президент Беларуси Александр Лукашенко значительно преувеличивает свои «ядерные возможности» после передачи российского арсенала, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире «24 канала».

По его словам, Лукашенко не может «нажать ядерную кнопку», поскольку ее не существует для тактического ядерного оружия. Кроме того, это оружие будет контролировать Россия, а использование ядерного оружия тактического типа - это те же самые ракеты, которыми РФ сегодня атакует Украину без ядерных боеголовок.

«Ему очень страшно, поэтому он продолжает играть в эту игру - любым путем остановим Украину в процессе контрнаступления. Единственная миссия Лукашенко, как и любого, кто находится в ареале интересов России, - любой ценой остановить контрнаступление на поле боя, максимальную поддержку Украины партнерами с военной точки зрения», - отметил Подоляк.