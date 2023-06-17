Украина внесла Варданяна в «черный список»

Как пишут украинские СМИ, в списке он числится как лицо, подлежащее «немедленному задержанию и передаче в правоохранительные органы Украины и стран НАТО».

«Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать эту публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных действий против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также других правонарушений», - говорится в сообщении на сайте Центра.

Варданян является соучастником агрессии против Украины. Еще в январе об этом заявил депутат британского парламента от Консервативной партии Боб Блэкмен.

«Мы должны понимать, что это человек, против которого введены санкции в связи с военным вмешательством России в Украину. Его компании успешно использовались и были вовлечены в процесс расширения военного присутствия в Украине и Карабахе», - заявил британский политик.

«Кроме того, Рубен Варданян – рупор Кремля в Прикаспийском регионе. Именно он имеет прямое отношение к постоянному разжиганию конфликта на территории азербайджанского Карабаха», - отмечают украинские СМИ.