В Кремле заявили, что «почти демилитаризировали Украину»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью RT Arabic заявил, что «задача по демилитаризации Украины во многом выполнена».

«И, как вчера сказал (президент России Владимир) Путин, одной из задач была демилитаризация Украины. Фактически эта задача, во многом, выполнена», - заявил Песков.

По его словам, «Киев использует все меньше и меньше своего оружия, но все больше и больше пользуется вооружениями, поставляемыми странами Запада».