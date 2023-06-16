Португалия предоставит Украине беспилотники

Португальский производитель беспилотников Tekever готов предоставить Украине некоторые из своих систем большой продолжительности полета для поддержки наземных и морских операций. Этот шаг будет финансироваться Международным фондом для Украины Соединенного Королевства, пишет издание Defence News.

Генеральный директор и основатель Tekever Рикардо Мендес заявил изданию, что компания «очень гордится поддержкой Украины и благодарна Министерству обороны Великобритании и IFU за возможность внести свой вклад в одно из самых важных дел в жизни».