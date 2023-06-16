Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 00:54

Началось ли украинское контрнаступление? В последние недели было ощущение, что его отложили до лучших времен. То есть, до получения Украиной обещанных на осень истребителей F-16. И если все так, то по идее было бы, наверное, лучше подождать еще несколько месяцев и начать контрнаступление уже под прикрытием авиации. Что лишь ускорило бы продвижение ВСУ и снизило их потери. Вот почему, после первых признаков оживления на линии фронта, было непонятно - то ли долгожданное контрнаступление ВСУ уже началось, то ли мы наблюдаем продолжение локальных боев, каковых в этой войне было немало.

Тем временем, официальный Киев либо хранил молчание, либо периодически все отрицал. Дескать, какое еще контрнаступление, ничего про него не слышали! Что выглядело не очень убедительно, поскольку еще пару недель назад украинские власти ясно дали понять, что предупредительной барабанной дроби не будет, и контрнаступление начнется в полной тишине. Тем более, что этот подход соответствует тактике Зеленского-Резникова–Залужного, в рамках которой даже про самые успешные операции ВСУ в Харьковской и Херсонской областях широкая публика узнавала, преимущественно, от российских военкоров. И только через несколько дней, после того, как интернет переполнялся фотографиями украинских солдат и желто-голубых флагов над отбитыми у оккупантов городами и селами, Киев, как-бы нехотя, признавал свой успех. Комментировать тут нечего: не опережать события и не забегать вперед — это очень правильная тактика на войне. Тем более, когда имеешь такого опасного и сильного противника, как Россия, в противостоянии с которым любая победа спустя несколько дней может обернуться поражением. Так что, молчание - золото. Впрочем, и этой тактики нельзя придерживаться вечно. И в конечном итоге украинские власти с множеством оговорок, все-таки, признали, что контрнаступление началось. Итак, что можно сказать через несколько дней после начала активной атаки ВСУ на позиции российской армии? Уже сегодня ясно, что повторения харьковского и херсонского триумфа не будет. Кто-то, наверняка, надеялся, что возмужавшие и набравшиеся опыта боевых действий бойцы ВСУ, усиленные вдобавок грозными "Леопардами", что называется, обречены на успех. Но те, кто имеет хотя бы относительное представление о военной науке, изначально понимали: слухи о недееспособности российской армии сильно преувеличены.

Конечно, она проявила себя значительно хуже, что можно было ожидать. Но из этого вовсе не следует, что российская группировка в Украине представляет собой неорганизованное скопище мальчиков для битья. Несмотря на многочисленные пороки и бардак в управлении, армия России по-прежнему остается грозной силой, а несколько сотен тысяч солдат, даже если им не хватает опыта и мотивации, это все равно несколько сот тысяч вооруженных единиц. И было бы наивно рассчитывать, что почти полумиллионная армия, построившая за год надежные фортификационные сооружения, не испытывающая проблем с оружием, боеприпасами и продовольствием, падет так же быстро, как застигнутый врасплох Изюм, или отрезанный от снабжения Херсон. В новом контрнаступлении у каждой из сторон есть свои сильные и слабые стороны. У России это, прежде всего, неисчерпаемые запасы оружия и трехкратное преимущество в людских ресурсах. Согласен, российское оружие - неточная артиллерия, старые танки и ракеты, напичканные ныне дефицитными иностранными комплектующими, ощутимо уступает западным по качеству, дальности, а главное, по точности ударов. Но у русских этого оружия навалом, и сейчас десятки российских оружейных заводов работают в три смены, восполняя понесенные в Украине потери. Что же касается преимуществ Украины, то она – в мотивации армия, которая воюет на своей территории и точно знает, за что. Ну и, конечно, в современном западном оружии, которое по всем параметрам значительно превосходит российское. Однако проблема в том, что это оружие для официального Киева - тот самый дареный конь, которому в зубы не смотрят. Украина полностью зависит от международных поставок, поскольку свои арсеналы она полностью исчерпала или утратила в боях. Проблема эта осложняется тем, что Запад давно уже сократил производство обычного конвенционального оружия, поскольку, практически, переключился на войну с террором. А это значит, что ни в Америке, ни в Европе никто не рассчитывал, что в центре Старого Света разразится некое подобие Первой мировой войны, в которой ежесуточное использование 8.000 снарядов будет квалифицироваться, как «снарядный голод». Если восемь тысяч снарядов за день – это голод, то что же тогда насыщение?

Подбивая итоги плюсов и минусов, констатируем, что у армии России превалирующий мобилизационный ресурс, которому, правда, не хватает качества подготовки и мотивации. У Украины ресурс втрое меньше, зато квалификация и мотивация значительно выше. У России оружие плохое, но его очень много, и она его не жалеет. В то время, как у Украины оружие качественное, но его мало, к тому же, у Москвы оно свое, а у Киева – дареное. В этой ситуации очевидно, что Украине предстоит тяжелая, изнурительная борьба. Москва и Киев, как-бы, поменялись ролями, и теперь Киев наступает, а Москва, окопавшись, готовится отразить наступление. Правда, происходит все это на территории Украины. Увы, у Украины нет волшебного оружия, творящего чудеса. Да, у нее есть превосходные танки. Но они, как и любые другие, имеют свойство гореть - неуязвимых танков пока не придумали. В ВСУ нет терминаторов и трансформеров – это, безусловно, сильные духом, мотивированные, хорошо подготовленные физически, но обычные люди из плоти и крови. Киев ведет контрнаступление на свой страх и риск. Противник сильно побит и покусан, но он все еще жив и сохраняется боеспособность. Так что, гарантий Украине никто не дает. Да и какие гарантии могут быть на войне?!