Протесты во Франции

Во Франции во время протестной акции против проекта высокоскоростной железной дороги Лион - Турин 12 жандармов получили ранения, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

«Спасибо 2 000 полицейским и жандармам, которые были мобилизованы сегодня для обеспечения соблюдения республиканского порядка. Оказана помощь двенадцати раненым жандармам», - написал Дарманен в своем Twitter.

По данным телеканала BFM, также известно об одном раненом среди протестующих. Акция, инициированная защитниками окружающей среды, проходила «в условиях напряженности», силы правопорядка применяли слезоточивый газ.

«Был сформирован «черный блок» из примерно 300 человек, которые бросали предметы в подразделения мобильных сил», - приводит издание слова префекта Савойи Франсуа Равье.

По данным властей, в акции приняли участие около 3 000 человек, которые двигались по близлежащим железнодорожным путям, срывая график поездов.