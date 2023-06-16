ООН выделит $1 млрд на восстановление Украины

Программа развития ООН совместно с партнерами передаст один миллиард долларов на восстановление Украины, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Глава ПРООН Ахим Штайнер во время встречи с украинским премьером в Киеве сообщил, что ООН совместно с партнерами передаст один миллиард долларов для Украины.

Премьер сообщил, что во время встречи обсуждались потребности Украины для быстрого восстановления и гуманитарного разминирования. Также затронули вопросы поддержки релокированных предприятий и малых и средних предпринимателей, которые потеряли свой бизнес во время войны и хотят начать его с нуля.

«ПРООН готова помочь в этих вопросах. В частности, готовятся инициативы по обучению и переквалификации предпринимателей, развитие потенциально экспортных производств. Также ПРООН поддержит восстановление энергетической инфраструктуры», - сообщил Шмыгаль.