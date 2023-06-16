Стартует VI Международный фестиваль мугама

10:00

Фонд Гейдара Алиева и Министерство культуры Азербайджана при поддержке Министерства науки и образования и Азербайджанской национальной консерватории проведут с 18 по 25 июня VI Международный фестиваль мугама «Мир мугама». В рамках фестиваля в Баку, Агджабеди и Шуше с участием местных и зарубежных музыкантов состоятся концерты, международные симпозиумы, на которых будут исполняться мугамные и поэтические произведения.

Открытие фестиваля состоится 18 июня во Дворце Гейдара Алиева с участием Алима Гасымова и почетных гостей и в Азербайджанской национальной консерватории с участием Энвера Садыгова и Эмиля Афрасияба. 19 июня в рамках фестиваля в Азербайджанской национальной консерватории будет проведен Международный конкурс мугама, в котором выступят гитарист Махан Мирараб из Ирана и азербайджанский пианист Эльчин Ширинов. В этот же день в Международном центре мугама состоится концерт Дауда Хана Садозая из Афганистана, а в Музее каменной летописи пройдет Вечер мугама с участием народного артиста Мансума Ибрагимова, заслуженных артистов Тайяра Байрамова, Бабека Нифталиева, Севиндж Сарыевой, а также ханенде Гусейна Маликова, Айтен Магеррамовой и Миралема Миралемова.

В третий день фестиваля в Азербайджанской национальной консерватории пройдет Международный конкурс мугама, а в Национальном музее истории Азербайджана будет организован Международный симпозиум. Наряду с этим в Азербайджанской национальной консерватории выступит азербайджанский пианист Этибар Асадли, а в Национальном зале камерной и органной музыки зрители услышат музыкальные произведения в исполнении ханенде Сакины Исмайловой, индийского вокалиста Васумати Бадринатхана и виолончелиста Жьётсна Сриканта.