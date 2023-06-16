Стартует VI Международный фестиваль мугама
Фонд Гейдара Алиева и Министерство культуры Азербайджана при поддержке Министерства науки и образования и Азербайджанской национальной консерватории проведут с 18 по 25 июня VI Международный фестиваль мугама «Мир мугама». В рамках фестиваля в Баку, Агджабеди и Шуше с участием местных и зарубежных музыкантов состоятся концерты, международные симпозиумы, на которых будут исполняться мугамные и поэтические произведения.
Открытие фестиваля состоится 18 июня во Дворце Гейдара Алиева с участием Алима Гасымова и почетных гостей и в Азербайджанской национальной консерватории с участием Энвера Садыгова и Эмиля Афрасияба.
19 июня в рамках фестиваля в Азербайджанской национальной консерватории будет проведен Международный конкурс мугама, в котором выступят гитарист Махан Мирараб из Ирана и азербайджанский пианист Эльчин Ширинов. В этот же день в Международном центре мугама состоится концерт Дауда Хана Садозая из Афганистана, а в Музее каменной летописи пройдет Вечер мугама с участием народного артиста Мансума Ибрагимова, заслуженных артистов Тайяра Байрамова, Бабека Нифталиева, Севиндж Сарыевой, а также ханенде Гусейна Маликова, Айтен Магеррамовой и Миралема Миралемова.
В третий день фестиваля в Азербайджанской национальной консерватории пройдет Международный конкурс мугама, а в Национальном музее истории Азербайджана будет организован Международный симпозиум.
Наряду с этим в Азербайджанской национальной консерватории выступит азербайджанский пианист Этибар Асадли, а в Национальном зале камерной и органной музыки зрители услышат музыкальные произведения в исполнении ханенде Сакины Исмайловой, индийского вокалиста Васумати Бадринатхана и виолончелиста Жьётсна Сриканта.
С 21 по 24 июня в Азербайджанской национальной консерватории, Национальном музее истории Азербайджана, Музее каменной летописи, Международном центре мугама, в Национальном зале камерной и органной музыки, Центре Гейдара Алиева, а также в Шуше и Агджабеди ожидаются выступления представителей Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Иордании, Египта, Греции и Индии.
В рамках фестиваля в течение 24 часов на этих же площадках пройдет марафон мугама, в котором 24 группы будут сменять друг друга, а под открытым небом состоится «Час мугама».
25 июня в Азербайджанской государственной филармонии состоится итоговый концерт VI Международного фестиваля мугама «Мир Мугама», на котором пройдет награждение победителей фестиваля.