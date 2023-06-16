Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в воскресенье в Пекин, передает AFP. Он стал самым высокопоставленным представителем США, который прибыл в КНР с 2018 года.

Госсекретарь пробудет в Пекине два дня. Как отмечает AFP, ни одна сторона не ожидает прорывов, так как страны расходятся по ряду вопросов: от торговли до региональной безопасности. Однако и Пекин, и Вашингтон все чаще высказывают заинтересованность в достижении большей стабильности.

Ожидается, что во время своего пребывания, которое продлится до понедельника, 19 июня, госсекретарь США встретится со своим нынешним и бывшим коллегами Цинь Ганом и Ван И, а также, возможно, с Си Цзиньпином. Этот визит может стать «подготовкой почвы» для встречи американского и китайского лидеров, сообщает Reuters. Байден накануне заявил, что надеется встретиться с Си Цзиньпином в ближайшие несколько месяцев.

Госсекретарь США планировал в феврале посетить Пекин, но отложил поездку после инцидента с китайским аэростатом, который Вашингтон заподозрил в шпионской активности.

На прошлой неделе Китай посетил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.