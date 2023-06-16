Информация со ссылкой на журнал 17 июня распространилась в российских пропагандистских соцсетях, в частности, в Telegram-канале телеведущего Владимира Соловьева, отмечает Deutsche Welle.

Журнал Stern не публиковал сведения о серьезном ранении главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова, который якобы получил травму головного мозга и находится в коме. Об этом накануне заявили в немецком издании.

«Stern не публиковал подобной новости, - говорится в статье журнала. - Так что эта история - не более чем откровенный фейк, очередная фальшивая новость российских пропагандистов».

Далее подчеркивается, что последний материал Stern о Буданове датирован 28 февраля нынешнего года. В нем приводилось мнение главы ГУР Украины по поводу того, будет ли Китай поставлять оружие Москве.

Журнал отмечает, что дезинформация о «тяжелом ранении» Буданова появилась уже и в переводе на другие языки. Так, на сайте фейкового, как пишет Stern, итальянского новостного агентства Nova News, которое, очевидно, используется РФ для распространения собственной пропаганды, статья на эту тему опубликована по-английски, по-испански, по-итальянски, по-немецки, по-сербски, по-французски и по-хорватски.

Stern пишет, что со стороны России имеет место целенаправленная кампания по дезинформации в отношении Буданова. Так, РИА Новости два дня назад писало, что глава ГУР якобы был серьезно ранен при ракетном ударе по Киеву 29 мая и доставлен в Берлин. Также провластное российское информагентство заявляло о тяжелом ранении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Украина опровергает эти сообщения. Президент Владимир Зеленский 17 июня заявил, что и Залужный, и Буданов в тот день присутствовали на совещании военного руководства страны.