Заявление Минобороны Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана назвало очередной ложью заявление Еревана о якобы обстреле армянских позиций на границе в воскресенье.
«Информация, распространенная Министерством обороны Армении о том, что 18 июня с 03:20 по 04:10 подразделения азербайджанской армии якобы обстреляли из стрелкового оружия различного калибра позиции вооруженных сил Армении в направлении Басаркечарского и Шамшаддинского районов, ложь и не соответствует действительности», - говорится в заявлении азербайджанского Минобороны.
«Мы категорически опровергаем эту информацию», - заявили в Минобороны.