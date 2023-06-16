Пострадавшие при взрыве газа в Шеки дети скончались

Дети, получившие тяжелые травмы при взрыве в доме из-за утечки газа в Шеки, скончались.

АПА сообщает, что Солтанлы Мухаммед Ниджат оглу (2021 г.р.) и Солтанлы Али Ниджат оглу (2020 г.р.) скончались по дороге в Ожоговый центр при Медицинском центре им. Нариманова в Баку для продолжения обследования и лечения.

Мать детей Шалала Насиб гызы Юсифова (2000 г.р.) помещена в этот же центр, состояние ее оценивается как тяжелое.

Напомним, согласно сообщению пресс-службы МВД, в субботу, 17 июня, в частном жилом доме в селе Ашагы Гёйнюк Шекинского района произошел взрыв в результате утечки газа. Шалала Юсифова и двое ее малолетних детей получили ожоги.