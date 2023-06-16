Посредники из Африки Путину: Войну необходимо прекратить

Делегация из стран Африки в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным отметила, что для завершения войны необходимы переговоры.

Время для них настало, считает президент ЮАР Сирил Рамафоса. Послание делегации «отчетливое: эту войну нужно прекратить», добавил южноафриканский лидер. Он также указал на необходимость обмена военнопленными, послевоенного восстановления и возвращения детей в свои дома.

Президент Сенегала Маки Саль особо выделил желание Африки видеть мир между Россией и Украиной. Африканские посредники убеждены, что этого можно достичь путем диалога.

В свою очередь, Путин заявил, что Москва уважает позицию африканских стран в поддержку мирного урегулирования, обвинил Киев в отказе от переговоров и добавил, что РФ готова продолжать обмен пленными.