В Украине горит большой склад с боеприпасами россиян фото
На захваченной Россией части Херсонской области Украины прогремел мощный взрыв, за которым последовала серия взрывов.
Украинские СМИ сообщают, что, по предварительным данным, уничтожен склад россиян с боеприпасами.
«Пгт. Партизан Генического района. Попадание на территорию элеватора. Судя по сообщениям от местных, большой склад. Пошла детонация», - написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.
Он опубликовал фото детонации на российском складе.
Другие Telegram-каналы сообщают, что склад, который расположен в районе населенных пунктов Партизан и Рыково, был очень большим, а взрывы гремят уже несколько часов.