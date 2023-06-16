Глава Татарстана на Аллее шехидов фото
Глава (Раис) Республики Татарстан РФ Рустам Минниханов, находящийся с визитом в Азербайджане, 18 июня побывал на Аллее почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложил венок к памятнику.
Минниханов также почтил память академика Зарифы Алиевой, государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача и ученого Тамерлана Алиева, возложил цветы к их могилам.
Глава Татарстана посетил также Аллею шехидов, почтил память погибших за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил цветы на их могилы.
Минниханов возложил венок к монументу «Вечный огонь».