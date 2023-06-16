Глава (Раис) Республики Татарстан РФ Рустам Минниханов, находящийся с визитом в Азербайджане, 18 июня побывал на Аллее почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложил венок к памятнику.

Минниханов также почтил память академика Зарифы Алиевой, государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача и ученого Тамерлана Алиева, возложил цветы к их могилам.