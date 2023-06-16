НАТО: Только Украина должна ставить условия

«Мы все хотим, чтобы эта война закончилась, но для того, чтобы мир мог быть долгосрочным, он должен быть справедливым", - сказал Столтенберг.

Только Киев должен определять приемлемые условия для достижения мира в Украине. Такое заявление генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал в интервью газете Welt am Sonntag.

По словам Столтенберга, «мир не может означать замораживания конфликта или принятия сделки, условия которой будет диктовать Россия. Только одна Украина может определять приемлемые условия».

Генсек НАТО считает, что чем больше Украина освободит территории, «тем лучше карты у нее будут за столом переговоров».

Говоря о перспективах вступления страны в Североатлантический альянс, Столтенберг заявил, что «будущее Украины связано с НАТО, но сейчас приоритетом является утверждение Украины как суверенного и независимого государства».

«Иначе не будет возможности обсуждать членство. Мы должны добиться заключения по окончании этой войны достойных доверия соглашений по безопасности Украины, чтобы Россия не смогла снова вооружиться и напасть», - сказал генсек.