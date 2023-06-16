Украинские войска прорвались… о развитии ситуации; обновлено 14:05
Украинские войска прорвались южнее населенного пункта Новоданиловка (в Ореховском районе Запорожской области Украины), сообщается в соцсетях.
Предположительно, ВСУ расширяют котел от Новопокровки на востоке, Вербового и Новопрокоповки на юге и Копани на западе.
В то же время российский «военкор» Семен Пегов в своем телеграм-канале сообщает, что в Запорожской области на Васильевском направлении российские войска оставили населенный пункт Пятихатки. Он пишет, что украинская пехота закрепилась в этом селе: «С мест сообщают, что ВСУ сконцентрировали на подходах к Пятихаткам большие резервы. В основном это пехота, но замечена и тяжелая бронетехника. Когда они пустят резервы в ход - вопрос времени».
Представитель назначенных Россией «властей» Запорожской области Владимир Рогов также заявил, что ВСУ освободили село Пятихатки в Запорожской области. Рогов пишет, что Пятихатки находятся в полукольце российских войск, которые ведут его обстрел, и предполагает, что ВСУ попытаются это полукольцо «разжать» и развернуть наступление в сторону Васильевки через село Жеребянки.
* * * 11:29
В Украине в последние несколько дней тяжелые бои шли в Запорожской области, на западе Донецкой области и вокруг Бахмута. Об этом сообщается в сводке военной разведки британского Минобороны.
Во всех указанных районах ВСУ продолжают проводить наступательные операции, в ходе которых смогли добиться небольших успехов.
Между тем на юге российские войска сравнительно эффективно обороняются, отмечается в сводке.
По мнению аналитиков, обе стороны несут значительные потери, при этом потери россиян, похоже, достигли наивысшего уровня с марта, когда битва за Бахмут шла с наибольшей интенсивностью.
В то же время эксперты американского Института изучения войны (ISW) в своем новом отчете пишут, что украинские войска продолжают контрнаступательные действия как минимум на четырех участках фронта.
ISW отмечает, что ВСУ наносили локальные наземные удары западнее и южнее Кременной Луганской области.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские военные продолжают контрнаступательные операции под Бахмутом. Российские источники заявляли, что украинские подразделения атаковали северную и южную окраины Бахмута.
По данным аналитиков, украинские войска продолжали контрнаступление вблизи административной границы Донецкой и Запорожской областей.