Украинские войска прорвались южнее населенного пункта Новоданиловка (в Ореховском районе Запорожской области Украины), сообщается в соцсетях.

Предположительно, ВСУ расширяют котел от Новопокровки на востоке, Вербового и Новопрокоповки на юге и Копани на западе.

В то же время российский «военкор» Семен Пегов в своем телеграм-канале сообщает, что в Запорожской области на Васильевском направлении российские войска оставили населенный пункт Пятихатки. Он пишет, что украинская пехота закрепилась в этом селе: «С мест сообщают, что ВСУ сконцентрировали на подходах к Пятихаткам большие резервы. В основном это пехота, но замечена и тяжелая бронетехника. Когда они пустят резервы в ход - вопрос времени».

Представитель назначенных Россией «властей» Запорожской области Владимир Рогов также заявил, что ВСУ освободили село Пятихатки в Запорожской области. Рогов пишет, что Пятихатки находятся в полукольце российских войск, которые ведут его обстрел, и предполагает, что ВСУ попытаются это полукольцо «разжать» и развернуть наступление в сторону Васильевки через село Жеребянки.