По меньшей мере семь человек погибли в провинции Ардебиль (большинство населения составляют азербайджанцы - ред.) в Иране в результате наводнений, вызванных ливнями. Об этом сообщило в воскресенье агентство Mehr со ссылкой на Иранское общество Красного полумесяца.

«На минувшей неделе из-за весенних проливных дождей и подтоплений в 12 провинциях страны помощь была оказана 5 195 пострадавшим, 111 человек получили временное жилье», - приводит агентство выдержки из заявления общества. По последним данным, жертвами стихии в этом регионе стали семь человек.

Кроме того, из-за ливней два человека пропали без вести на дороге, соединяющей Тегеран с городом Чалус на побережье Каспийского моря.