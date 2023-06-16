Президент Армении: Ереван готов к нормализации с Азербайджаном без предусловий

Ереван готов нормализовать отношения с соседями без предусловий, заявил президент Армении Ваагн Хачатурян на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.

«На встрече в Берлине с президентом Германии президент Армении заявил, что Ереван тверд в своей позиции достичь стабильного и долгосрочного мира в регионе Южного Кавказа и готов без предварительных условий установить добрососедские и урегулированные отношения со своими соседями», - заявили в пресс-службе президента Армении.

В свою очередь, Штайнмайер отметил, что Берлин ценит усилия Еревана по достижению мира в регионе, а также придает важность заявлению Армении о признании территориальной целостности Азербайджана, что «является существенным шагом для дальнейшей нормализации отношений».

Он также отметил, что Германия содействует нормализации отношений Армении с Турцией.