Президент России Владимир Путин на вопрос, где находится главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный, ответил, что ему кажется, что тот за границей.

Согласно сообщению российских СМИ, в ходе встречи с «военкорами» Путин спросил: «А где он, Залужный?» На что один из «военкоров» сказал: «Мы думали, вы знаете».

«Я знаю. Мне кажется, знаю», - ответил Путин. «Ну вы у него спросите. Но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться», - сказал президент России.

Отметим, что российские СМИ в последнее время распространяют информацию о ранении и тяжелом состоянии главкома ВСУ Валерия Залужного и руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова. Украина опровергает эти сообщения.