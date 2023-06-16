Путин «знает», где главком ВСУ Залужный добавлено видео
Президент России Владимир Путин на вопрос, где находится главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный, ответил, что ему кажется, что тот за границей.
Согласно сообщению российских СМИ, в ходе встречи с «военкорами» Путин спросил: «А где он, Залужный?» На что один из «военкоров» сказал: «Мы думали, вы знаете».
«Я знаю. Мне кажется, знаю», - ответил Путин. «Ну вы у него спросите. Но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться», - сказал президент России.
Отметим, что российские СМИ в последнее время распространяют информацию о ранении и тяжелом состоянии главкома ВСУ Валерия Залужного и руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова. Украина опровергает эти сообщения.