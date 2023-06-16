И Сербия отвернулась от России наш комментарий
Можно водружать огромные полотнища на высоченные флагштоки и бесконечно твердить о собственном прошлом величии – более величественнее от этого не станешь.
Когда ближайшие союзники отворачиваются от тебя, и те, кто еще вчера рассуждал о «братушках» практически полностью занимают «недоброжелательную», как принято говорить на современном российском новоязе, позицию – это уже диагноз того, что если кто-то и мнит себя империей, то империей угасающей. «Акела промахнулся» - и этого уже не исправить.
Именно так и никак иначе следует расценивать Москве заявления сербского президента Александра Вучича, который открыто сказал: продажам Украине оружия, произведенного в Сербии, – «да», партнерству с НАТО – тоже категорическое «да», помощи России в обходе западных санкций через реэкспорт запрещенных товаров – «нет».
Утешаться Кремлю остается лишь тем, что Белград не присоединился к западным санкциям против него. Но, судя по всему, и до этого осталось совсем немного. Сербия – не Турция, Вучич – не Эрдоган, а потому сопротивляться давлению извне он долго не сможет, и обязательно даст слабину в этом вопросе.
Да и сам сербский президент откровенно признал, что ходит по тонкой линии между Москвой и западными государствами. И потому, на всякий случай, заявил, что не будет помогать российским военным усилиям, а Сербия присоединится ко всем резолюциям ООН, намекая на заявления Организации Объединенных Наций, осуждающие полномасштабное вторжение России в Украину.
Гримасничая от болей из-за очередного «кинжала в спине», кремляне и Z-пропагандисты пытаются объяснить действия Белграда обстоятельствами непреодолимой силы. Дескать, Вучич очень-очень любит Россию, в душе хранит ей нерушимую верность и никогда бы такого публично не сказал, если бы не угрозы и давление на сербов со стороны Запада.
Но тогда во весь рост встает другой вопрос: союзник переходит на сторону противника только в том случае, когда совершенно не уверен, что его партнер по этому союзу сумеет оказать ему помощь в противостоянии этим угрозам и внешнему давлению, не так ли? И в этом случае все встает на свои места - никакой помощи от Москвы Белград не дождется, а потому в чем для него смысл поддерживать российскую авантюру в Украине?
В этой ситуации примечательно ведь вот еще что: в своем выступлении Вучич отметил, что времена, когда он разговаривал с президентом России Владимиром Путиным каждые три месяца, прошли. И с российским президентом он не контактирует уже год, только принимает эмиссаров из Кремля. «Такого раньше никогда не было», - дословная цитата сербского лидера по этому вопросу.
Получается, что Кремль уже год как полностью утратил желание к диалогу с Белградом даже в рамках обмена мнениями и простой вежливости. При таких условиях было бы странно ожидать, что сербы будут хранить лояльность Москве и уж тем более оказывать ей какую-то поддержку.
Крепко, ох крепко гуляют в кремлевских головах пузырьки имперского мышления. На словах твердя о равноправном и «справедливом» партнерстве, в Москве нет-нет да и прорывается это вот: «Да куда они без нас денутся! Да как миленькие будут слушаться того, что мы им скажем». С этими «пузырьками» прекрасно знакомы, успели их оценить и в Азербайджане, и в Казахстане, и в Узбекистане. Теперь с ними прямо столкнулась Сербия и сумела сделать правильные для себя выводы.
И снова из прямой речи Александра Вучича: «Наша страна, сохраняя военный нейтралитет, готова улучшить партнерское сотрудничество с американской армией в целях поддержания мира и стабильности в балканском регионе и за его пределами». Именно с США, а не с РФ. Свою же пословицу «Бог на небу и на земљи Русију», «На небе Бог, а на земле Россия» в Сербии сейчас, видимо, постараются побыстрее забыть, поскольку воочию увидели истинное лицо Кремля.