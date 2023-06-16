Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:38

Можно водружать огромные полотнища на высоченные флагштоки и бесконечно твердить о собственном прошлом величии – более величественнее от этого не станешь. Когда ближайшие союзники отворачиваются от тебя, и те, кто еще вчера рассуждал о «братушках» практически полностью занимают «недоброжелательную», как принято говорить на современном российском новоязе, позицию – это уже диагноз того, что если кто-то и мнит себя империей, то империей угасающей. «Акела промахнулся» - и этого уже не исправить.

Именно так и никак иначе следует расценивать Москве заявления сербского президента Александра Вучича, который открыто сказал: продажам Украине оружия, произведенного в Сербии, – «да», партнерству с НАТО – тоже категорическое «да», помощи России в обходе западных санкций через реэкспорт запрещенных товаров – «нет». Утешаться Кремлю остается лишь тем, что Белград не присоединился к западным санкциям против него. Но, судя по всему, и до этого осталось совсем немного. Сербия – не Турция, Вучич – не Эрдоган, а потому сопротивляться давлению извне он долго не сможет, и обязательно даст слабину в этом вопросе. Да и сам сербский президент откровенно признал, что ходит по тонкой линии между Москвой и западными государствами. И потому, на всякий случай, заявил, что не будет помогать российским военным усилиям, а Сербия присоединится ко всем резолюциям ООН, намекая на заявления Организации Объединенных Наций, осуждающие полномасштабное вторжение России в Украину. Гримасничая от болей из-за очередного «кинжала в спине», кремляне и Z-пропагандисты пытаются объяснить действия Белграда обстоятельствами непреодолимой силы. Дескать, Вучич очень-очень любит Россию, в душе хранит ей нерушимую верность и никогда бы такого публично не сказал, если бы не угрозы и давление на сербов со стороны Запада. Но тогда во весь рост встает другой вопрос: союзник переходит на сторону противника только в том случае, когда совершенно не уверен, что его партнер по этому союзу сумеет оказать ему помощь в противостоянии этим угрозам и внешнему давлению, не так ли? И в этом случае все встает на свои места - никакой помощи от Москвы Белград не дождется, а потому в чем для него смысл поддерживать российскую авантюру в Украине?