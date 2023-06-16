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В Азербайджане 17-18 июня проходит первый Фестиваль воздушных шаров. В рамках фестиваля для гостей были организованы концертно-развлекательные программы, мастер-классы на различные темы. Для участников была проведена презентация проекта, дана информация о воздушных шарах и полете. Об этом сообщили haqqin.az в Фонде Гейдара Алиева.

17 июня состоялся показательный полет, утром 18 июня — основные полеты фестиваля с участием гостей. Сегодня с утра шемахинское небо было усеяно воздушными шарами самой разной конструкции. Выступая на официальной церемонии открытия фестиваля в Шемахе, глава Исполнительной власти района Таир Мамедов сказал, что Шемаха отныне стала городом фестивалей под открытым небом. Он напомнил, что в Шемахе впервые был проведен Фестиваль винограда и вина, а теперь — Фестиваль воздушных шаров, что можно считать показателем развития туристической сферы.

Затем представитель компании EZONE Салман Расулов сообщил, что полеты на воздушном шаре с большим интересом воспринимаются во всем мире. Главная цель проведения Фестиваля воздушных шаров в Азербайджане - способствовать развитию туризма. Салман Расулов добавил, что меры безопасности, связанные с фестивалем, являются одним из самых приоритетных вопросов. Ведутся работы по организации коммерческих полетов. Представитель компании EZONE отметил, что полеты осуществляют профессиональные иностранные пилоты. Эксперт из Турции Халис Айдоган во время своего выступления сказал, что горд быть на этом фестивале, выразил уверенность, что и Шемаха станет подходящим местом в будущем для полетов на воздушном шаре.

Отвечая на вопросы журналистов на фестивале, посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн поздравил Азербайджан с проведением Фестиваля воздушных шаров. «Это мероприятие - прекрасная возможность показать миру всю красоту Азербайджана. Сегодня в Шемахе очень хорошая погода. Еще раз поздравляю и желаю успехов этому фестивалю», - сказал Хорлеманн. Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик, поделившийся с журналистами своими впечатлениями от фестиваля, сказал, что сегодня очень отрадный для страны день. Потому что в Азербайджане проводится такое грандиозное мероприятие - впервые проводится Фестиваль воздушных шаров. Посол отметил, что видел родителей, детей, молодежь - людей разных возрастов и национальностей, выразил благодарность Фонду Гейдара Алиева и другим учреждениям, поддержавшим это мероприятие. Проект поддержали Государственное агентство по туризму Азербайджана, Исполнительная власть Шемахинского района, Государственное агентство гражданской авиации, Управление воздушного движения «Азераэронавигация» и Фонд Гейдара Алиева. Подготовка к проекту в Азербайджане длилась два года. Воздушные шары на фестивале были изготовлены в Великобритании и Турции и отличались интересным дизайном.

В рамках фестиваля была организована концертная программа с участием известных исполнителей. Народные артисты Фаик Агаев, Мири Юсиф, заслуженная артистка Лала Мамедова, Диляра Кязымова, Эльдар и Нигяр выступили перед зрителями с хитами. Развлекательная программа фестиваля включает мастер-классы на различные темы как для детей, так и взрослых. Участники имели возможность принять участие в мастер-классах по изготовлению глиняных фигурок, живописи, кукольному театру, настольным играм, ткачеству и другим направлениям. Таким образом, гости не только понаблюдали за полетами воздушных шаров, но и весело и интересно провели выходные. На праздник также были приглашены дети шехидов. Каждому из них вручили подарки.