Последний свидетель убийства: умер внук Троцкого

В Мексике в возрасте 97 лет умер Эстебан (Всеволод) Волков – внук Льва Троцкого и последний свидетель покушения на него. Об этом пишет мексиканская газета La Jornada. Причины смерти не уточняются.

Волков родился в Ялте в 1926 году в семье Зинаиды Бронштейн, первой дочери Льва Троцкого и Платона Волкова. Его отца сослали в Сибирь, а мать покончила с собой. С 13 лет Волков жил с Троцким в Мексике. Он был свидетелем нескольких попыток покушений советских агентов на Троцкого. В мае 1940-го в дом политика ворвалась группа из 25 человек, одна из пуль попала в Эстебана, сам Троцкий не пострадал. 20 августа 1940 года Эстебан стал свидетелем того, как Рамон Меркадер ледорубом убил его деда.

Волков создал дом-музей в честь Льва Троцкого. В 2019 году он попросил Netflix не показывать российский сериал «Троцкий» Александра Цекало и Константина Эрнста. Он написал, что сюжет сериала не имеет отношения к действительности и повторяет «сталинские фальсификации».